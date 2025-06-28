3 kız sporcu "Futbol erkek işi" diyenlere cevabı sahada verdiler

3 kız sporcu 'Futbol erkek işi' diyenlere cevabı sahada verdiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
3 kız sporcu
Haber Videosu

Kırşehir Futbol Kulübü Kadın Takımı'nda forma giyen 3 genç sporcu, "futbol erkek işi" eleştirilerine rağmen başladıkları kariyerlerinde başarılar kazanmak ve ailelerini gururlandırmak istiyor.

Kırşehir FK formasını terleten 3 kadın futbolcu, "kadın işi değil" eleştirilerine rağmen başladıkları sporda mücadeleleriyle dikkat çekti.

Antrenman ve maç performanslarıyla takdir toplayan üç sporcu, hayallerinden vazgeçmeyerek takımın vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başardı. Babasının ,"Futbol erkek işi başka spor dalına git" eleştirisine rağmen futbol oynamaya başlayan Pelin Yıldız'ın en büyük hayali iyi bir futbolcu olduktan sonra babasının ön yargılarını kırmak.

''BABAM ÖN YARGILI DAVRANDI''

Futbolcu olmak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen sporculardan Yıldız, "Oturduğum mahallede ağabeylerim sürekli top oynardı. Bende bu durum bir heves oldu. Bu heves beni tetikledi ve yeşil sahalara geldim. Erkeklerle top oynayarak futbola adım attım. Yaş almaya başladıkça durumu aileme ilettim. Babam ön yargılı davrandı ve futbolun erkek işi olduğunu söyledi. Ben babamın ön yargısını kıracağım" diye konuştu.

''FUTBOL BİZLERİN KARAKTERİ OLDU''

Hikayelerinin birbirlerini tetiklediğini aktaran Hatice Nur Güçlü ise, "Pelin ile sahada tanıştık. Sahadaki birlikteliğimiz bir futbol kulübüne yansıdı. Okul çıkışlarında kendimizi yeşil sahalarda bulmaya başladık ve futbol bizlerin karakteri olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

''SEN KADINSIN SÖYLEMLERİNİ BAŞARIMIZLA YENECEĞİZ''

"Sen kadınsın söylemlerini birlikteliğimiz ve başarımızla yeneceğiz" diyen Ela Torun da bir kadın futbol takımında oynadıklarını ve hayallerinin her futbolcu gibi büyük kulüplerde oynayarak ailelerini gururlandırmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
Özel'den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak

Özel'den kavgayı alevlendirecek sözler: Asıl maksat partiyi...
Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında

Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor! İlk gözaltılar başladı
Sakarya'daki yangının dumanı Eskişehir'i kapladı

Yangın şehir sınırlarını aştı, o kentimiz dumanla kaplandı
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYıldızkan:

Iki pas atmayla bir şut çekmekle futbol dersi verilmez canım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Orman yangınında itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı: Geri çık ağabey yanacağız

Canları pahasına alevlerin içine daldılar: Ağabey yanacağız, geri çık
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Galatasaray, Sara'nın bonservisini belirledi! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak

Sara'nın bonservisi belli oldu! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.