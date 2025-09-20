3 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Manchester United
Premier Lig'in 5. hafta maçında Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. İki takım da karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
İngiltere Premier Lig'in 5. hafta maçında Manchester United ile Chelsea karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçı Manchester United, 2-1'lik skorla kazandı.
ZORLU MAÇTA 3 GOL
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bruno Fernandes ve 37. dakikada Casemiro kaydetti. Chelsea'nin golü 80. dakikadaChalobah ile geldi.
KARŞILIKLI KIRMIZI KARTLAR
Chelsea'de Robert Sanchez, 5 dakikada direkt kırmızı kart, Manchester United'da ise ikinci golün sahibi Casemiro, 45+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
ALTAY BAYINDIR İLK 11'DE
Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Manchester United, ligdeki 2. galibiyetini elde etti ve puanını 7 yaptı. Bu sezon ilk kez kaybeden Chelsea ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Manchester United, Brentford'un konuğu olacak. Chelsea ise sahasında Brighton'u ağırlayacak.