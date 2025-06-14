3. Gebze Off-Road Festivali Heyecanla Başladı

3. Gebze Off-Road Festivali Heyecanla Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen 3. Gebze Off-Road Festivali, 60 kulüpten 150 sürücünün katılımıyla başladı. Adrenalin tutkunları, zorlu parkurlarda mücadele eden araçları izlemek için alanları doldurdu. Festival, yarın hız etabıyla devam edecek.

Kocaeli'de düzenlenen 3. Gebze Off-Road Festivali başladı.

Gebze Belediyesi tarafından Denizli Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, farklı şehirlerdeki 60 kulüpten 150 sürücü araçlarıyla katıldı.

Heyecan dolu müsabakaları izlemek isteyenler, parkuru gören tepeleri ve etrafındaki izleme alanlarını doldurdu.

Yarışların ilk gününde araçlar zorlu parkurlardan geçerek güçlerini kanıtlamaya çalıştı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, adrenalin tutkunlarını buluşturan organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Organizasyonda Türkiye'nin her bölgesinden katılımcının olduğunu aktaran Büyükgöz, 7 binden fazla izleyicinin müsabakaları takip ettiğini kaydetti.

Festival, yarın gerçekleştirilecek hız etabının ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Spor
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?

İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
Kız arkadaşına mesaj atan babasının boğazını kesti

Kız arkadaşına mesaj atan babasının boğazını kesti
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Tahran yanacak

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.