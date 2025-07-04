3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği

3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği
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Arsenal'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Ganalı yıldız Thomas Partey'in menajeri, oyuncusunu Süper Lig devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a teklif etti. Üç takımında oyuncunun şartlarını sorduğu öğrenildi.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ 3 BÜYÜKLERE ÖNERDİ

Premier Lig takımlarından Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Thomas Partey'in menajeri Türkiye için harekete geçti. İngiliz basınında yer alan haberler göre; 32 yaşındaki Ganalı yıldız orta sahanın menajeri, oyuncusunu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a önerdi.

ŞARTLARINI SORDULAR

Haberde, üç büyük kulübünde Partey'in menajeriyle resmi temasa geçerek oyuncunun şartlarını sorduğu belirtildi.

İSTEDİĞİ MAAŞ 6 MİLYON

Haberin devamında tecrübeli orta saha oyuncusu Thomas Partey'in yıllık 6 milyon euro maaş istediği, yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan da tekliflerin olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 52 maça çıkan Partey, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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