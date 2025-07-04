3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ 3 BÜYÜKLERE ÖNERDİ

Premier Lig takımlarından Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Thomas Partey'in menajeri Türkiye için harekete geçti. İngiliz basınında yer alan haberler göre; 32 yaşındaki Ganalı yıldız orta sahanın menajeri, oyuncusunu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a önerdi.

ŞARTLARINI SORDULAR

Haberde, üç büyük kulübünde Partey'in menajeriyle resmi temasa geçerek oyuncunun şartlarını sorduğu belirtildi.

İSTEDİĞİ MAAŞ 6 MİLYON

Haberin devamında tecrübeli orta saha oyuncusu Thomas Partey'in yıllık 6 milyon euro maaş istediği, yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan da tekliflerin olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 52 maça çıkan Partey, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.