3 Bant Bilardo Dünya Kupası Ankara'da Başladı
Gölbaşı'ndaki Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisi'nde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'na 22 ülkeden 149 sporcu katılıyor. Türkiye'yi 49 sporcunun temsil edeceği organizasyonun 15 Haziran Pazar günü sona ermesi bekleniyor.
3 Bant Bilardo Dünya Kupası, Ankara'da başladı.
Gölbaşı ilçesindeki Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisi'nde düzenlenen organizasyonda 22 ülkeden 149 sporcu mücadele edecek.
Türkiye'yi 49 sporcunun temsil edeceği organizasyon, 15 Haziran Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor