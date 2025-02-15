Ali Koç'tan Ali Şansalan ataması için olay yaratacak sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü Kadıköy'de oynayacakları Kasımpaşa karşılaşmasını yönetecek olan ve yaklaşık 3.5 yıl sonra sarı-lacivertlilerin maçında görev alacak olan hakem Ali Şansalan'ın müsabakaya atanması hakkında konuştu.

"BASKI ÜZERİNE YOLLANDI

Söz konusu atamayı Ekol TV'ye değerlendiren Koç, "Ali Şansalan için üç sene evvel görüşümüzü söylemiştik Trabzonspor maçından sonra. İnşallah o zamandan bu yana biraz ders almıştır ve hakemliğini ilerletmiştir. Bir maçta vereceklerdi, bu maça tesadüf etti. Ama keşke sosyal medya baskısı ile olmadığı intibası olmasaydı. Çok baskı yapıldı. Baskı üzerine yollandı. Biz çıkacağız maçımızı oynayacağız" dedi.

"BAZI İSİMLER VAR Kİ..."

Ali Koç, "Bir endişeniz var mı?" sorusunun ardından, "Her zaman var. Bazı isimler var ki... Bizim maçlarımızda sıkıntı yaşıyoruz" sözlerini sarf etti. Başkan Koç ayrıca, Galatasaray derbisi için yabancı hakem isteklerini bir kez daha tekrarladı.

3.5 YIL SONRA FENERBHAÇE MAÇINA ALİ ŞANSALAN

Fenerbahçe'nin ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maça hakem Ali Şansalan atandı. Şansalan, 17 Ekim 2021'deki Trabzonspor-Fenerbahçe maçından bu yana ilk kez sarı-lacivertlilerin bir maçında görev yapacak.