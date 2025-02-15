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Ali Koç'tan Ali Şansalan ataması için olay yaratacak sözler

Ali Koç'tan Ali Şansalan ataması için olay yaratacak sözler
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa karşılaşmasına hakem Ali Şansalan'ın atanmasını değerlendirdi. Koç, Üç sene evvel görüşümüzü söylemiştik Trabzonspor maçından sonra. İnşallah o zamandan bu yana biraz ders almıştır ve hakemliğini ilerletmiştir. Ama keşke sosyal medya baskısı ile olmadığı intibası olmasaydı. Baskı üzerine yollandı" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü Kadıköy'de oynayacakları Kasımpaşa karşılaşmasını yönetecek olan ve yaklaşık 3.5 yıl sonra sarı-lacivertlilerin maçında görev alacak olan hakem Ali Şansalan'ın müsabakaya atanması hakkında konuştu.

"BASKI ÜZERİNE YOLLANDI

Söz konusu atamayı Ekol TV'ye değerlendiren Koç, "Ali Şansalan için üç sene evvel görüşümüzü söylemiştik Trabzonspor maçından sonra. İnşallah o zamandan bu yana biraz ders almıştır ve hakemliğini ilerletmiştir. Bir maçta vereceklerdi, bu maça tesadüf etti. Ama keşke sosyal medya baskısı ile olmadığı intibası olmasaydı. Çok baskı yapıldı. Baskı üzerine yollandı. Biz çıkacağız maçımızı oynayacağız" dedi.

"BAZI İSİMLER VAR Kİ..."

Ali Koç, "Bir endişeniz var mı?" sorusunun ardından, "Her zaman var. Bazı isimler var ki... Bizim maçlarımızda sıkıntı yaşıyoruz" sözlerini sarf etti. Başkan Koç ayrıca, Galatasaray derbisi için yabancı hakem isteklerini bir kez daha tekrarladı.

3.5 YIL SONRA FENERBHAÇE MAÇINA ALİ ŞANSALAN

Fenerbahçe'nin ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maça hakem Ali Şansalan atandı. Şansalan, 17 Ekim 2021'deki Trabzonspor-Fenerbahçe maçından bu yana ilk kez sarı-lacivertlilerin bir maçında görev yapacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Tam bir provokatör. Türk Futboluna gelmiş en başarısız ve yüzsüz başkanı. Kulüpler Birliği başkanı oldu. TFF ve MHK oyuncağı olmuş hala kaos peşinde. Galip gelince laf yok mağlup olunca felaket tellalı. İki mağlubiyetin var biri Galatasaray diğeri Beşiktaş. Anadolu takımlarına hakem baskısıyla kritik kararlarla nasıl maç aldığın ortada.

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Haber YorumlarıEmre Ülger:

vallahi artık baydı artık bütün başkanlara böyle açıklama yapamama cezası gelmeli biz artık spor konuşmak istiyoruz

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Haber YorumlarıSeref Kilinc:

galatasaray hakemlerle azmı maç aldı

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ulan biz beni istemezüüük laflarıyla bu kervan yürümez.işin gücün algı...bu adam algı yapıyor...

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Haber YorumlarıEmir Güler:

ALİ KADINLAR GİBİ NE AĞLADIN BE. BU FENER TARAFTARIDA SLAK SANIRIM HALA BU ADAMA İNANIYORLAR ADAM HEPİNİZİ 6 SENEDİR UYUTUYOR UYUTMAYA DEVAM EDİYOR DAHA GECEN YİL İSTİFA DİYE BAĞIRIYORDUN7Z !!!!

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Haber YorumlarıEmin YILDIZ:

oda insan hatasız kul olmaz biraz fb başkanı objektif olsanız Türkiyenin Türk hakemlerine ihtiyacı var 3.5 sene görev yapmamış fb maçlarına verilmemiş gs aynı hakemle 2 hafta üstüste hacı salih osmanoğlu talimatıyla gs maçına verildi ceza verildi gs ye Aklınca neden alş koç çıkıp bu gs ye peş peşe verilen hakem verilmemeli demediniz şuraya bakarmısınız,3.5 senedir görev almayan hakeme fb maçlarıda cezasını çekmiş birazda fb başkanı olarakbel uzatın yapıcı olsanız hani yıkıcı olmasanız lütfen ya

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Haber YorumlarıKim kimse:

Fenerbahçe türk futbolu için büyük tehdit sahadan çok dırarıdan müdahale baskı ile maç kazanma derdinde.

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