3.2 milyon euroya imzayı atıyor! Halil Akbunar artık şampiyonluk heyecanı yaşayacak

Süper Lig'de kümede kalma şansı hayli azalan Göztepe, bu süreçte değerli futbolcularını da kaybediyor. Cherif Ndiaye'yi Çin'e, Nwobodo'yu da MLS'e gönderen Göztepe'de son yolcu Halil Akbunar olacak gibi gözüküyor.

PROTOKOL YAPILDI

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Halil Akbunar'ın şampiyonluğa emin adımlarla koşan Trabzonspor ile anlaştığı öne sürüldü. Kulübün yıldız oyuncusu için bordo-mavili kulüple ön protokol yaptığı konuşulurken 3 milyon 200 bin euroluk bonservis bedelini de kasasına koyacağı iddia edildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesinde yer alan başarılı oyuncunun transferinin sezon biter bitmez duyurulması bekleniyor.

"BEN GÖZTEPELİYİM"

Halil Akbunar transfer haberleri hakkında, "Ben Göztepeliyim. Transferim için söyleyeceğim tek şey Kulübümün menfaatleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Şu an tek düşüncem ve konsantrasyonum takımımın ligde kalması içindir" açıklamasını yapmıştı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 29 maçta 4 gol atıp 5 asist üretti.

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