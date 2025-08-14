3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 yenildiği Vikingur karşısında, henüz 18. dakikada 10 kişi kalmasına karşın, 4-0 kazanarak turu geçti.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Vikingur ile karşı karşıya geldi. Brondby Stadyumu'nda oynanan maçı Brondby, 4-0'lık skorla kazandı.

MAÇIN BAŞINDA KIRMIZI KART

Turlamak için en az 4 farklı kazanması gereken Brondby, henüz maçın 18. dakikasında Clement Bischoff'un sert müdahalesi sonucu kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

1 KİŞİ EKSİKLE TURU ALDILAR

Tur şansını bu kırmızı kartla mucizelere bırakan Brondby'den tarihi bir geri dönüş geldi. İlk yarının uzatma anlarında sahneye çıkan Nicolai Vallys, takımını devreye 1-0 önde götürdü. İkinci yarıya da hızlı başlayan Brondby, Nicolai Vallys'ın bir golüyle daha skoru 2-0'a getirdi. Bu golle birlikte rüzgarı arkasına alan ev sahibi ekip, Filip Bundgaard'ın 57 ve 71. dakikalarda attığı gollerle skoru 4-0 getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve toplam skorda 4-3'lük üstünlüğü alan Danimarka temsilcisi, unutulmayacak bir zafere imza atarak tur atladı.

