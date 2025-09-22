29 ilden ve KKTC'den 487 sporcu İstanbul'da buluştu

Türkiye Kempo Federasyonu'nun ev sahipliğinde 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Kempo Şampiyonası, rekor katılımla tamamlandı.

Organizasyona 29 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 487 sporcu katıldı. Türk sporunun gelişimi açısından önemli bir adım olan şampiyona, Kempo branşının hem ulusal hem de uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

MİLLİ TAKIMIMIZ GÜÇLENİYOR

Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar, turnuva sonrası yaptığı açıklamada emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu büyük organizasyonda emeği geçen başta ulusal ve uluslararası organizasyondan sorumlu başkan ve başkan vekilimiz Sayın Tarkan Özçiçek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kick boks ve muaythai federasyon başkanı Ümit Nusrettüm idarecilerimizi, il temsilcilerimizi, yöneticilerimizi, kulüp başkanlarımızı, hakemlerimizi ve sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Bu şampiyonada dereceye giren ilk dört sporcu Milli Takımımıza katılma hakkı kazanmıştır. Sporcularımız önümüzdeki Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsil edecektir" ifadelerini kullandı.

"EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Başkan Avşar ayrıca, İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ve üniversite yönetimine teşekkür ederek, "Ev sahipliği için başta İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın'a, üniversite yönetimine ve SKS Daire Başkanımız Hüseyin Şahin'e şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkan Yardımcılarına da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türk sporuna katkı sağlayan herkese minnettarız" dedi.

Türkiye Kempo Federasyonu, ulusal ve uluslararası arenada Türk sporcularının başarılarına olan inancını yineleyerek, Kempo branşında Türkiye'nin yükselişinin süreceğini vurguladı.