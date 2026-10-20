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26 puanlı lider Kayserispor, Pendikspor deplasmanına yarın hazırlanacak

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26 puanlı lider Kayserispor, Pendikspor deplasmanına yarın hazırlanacak
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Trendyol 1'inci Lig lideri Kayserispor, 12'nci haftada deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek. 26 puanlı sarı-kırmızılılar, Batman Petrol Spor ile 2-2 berabere kalarak maç fazlasıyla liderliğini korudu.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 12'nci haftada deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 26 puan toplayan lider Kayserispor, pazar günü sahasında konuk ettiği Batman Petrol Spor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 26'ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sarı-kırmızılı takım dün Recep Mamur Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başlamıştı. İç Anadolu ekibinde antrenmanın ardından futbolculara 1 günlük izin verildi. Sarı-kırmızılılar yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor, ligin 12'nci haftasında deplasmanda Pendikspor'un konuğu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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