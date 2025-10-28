25. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası Basın Toplantısı Gerçekleşti

DenizBank 25. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre TED Spor Kulübü'nde düzenlenen toplantıya TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz, TTF Yönetim Kurulu Üyesi Esra Hatipoğlu, turnuva direktörü Nihat Ulusoy, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ve DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran katıldı.

TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz, bu turnuvanın genç kadın sporculara uluslararası bir vitrin sunduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin değerlerini sporla buluşturduğumuz bu anlamlı organizasyonu, 25 yıldır aralıksız sürdürüyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl DenizBank'ın desteğiyle daha da güçlenen Cumhuriyet Kızları Turnuvası, sadece bir spor etkinliği değildir. Cumhuriyetimizin bir geleneği haline gelen bu turnuvada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tüm tenis tutkunlarını bu coşkulu ve anlamlı organizasyonu yakından takip etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esra Hatipoğlu ise bu turnuvanın Türk tenis tarihinde bir geleneğe dönüştüğünü dile getirerek, "Cumhuriyet Kızları Turnuvası, Türkiye'nin en köklü uluslararası kapalı kort kadınlar tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor. Böylesine güçlü ve sürdürülebilir organizasyonların, değerli iş birlikleriyle mümkün hale geldiğine inanıyoruz. Kadın tenisinin önemli markalarından biri haline gelen bu turnuvaya verdikleri sürekli destek için DenizBank'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür sponsorlukların, tenis sporunun toplumda daha geniş bir etki alanı kazanması ve sporcularımızın gelişim yolculuğuna katkı sağlaması bakımından büyük önem taşıdığına inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen sporcuların bu organizasyonda mücadele ettiğini aktaran turnuva direktörü Nihat Ulusoy, "26 Ekim'de başlayan turnuvamızda, dünyanın farklı ülkelerinden 51 sporcu mücadele ediyor. Final karşılaşmaları 1 ve 2 Kasım tarihlerinde oynanacak. Tüm maçlar TED Spor Kulübü kortlarında ücretsiz izlenebiliyor." şeklinde konuştu.

Çağla Büyükakçay: "Kadın sporcular olarak artık çok iyi bir noktadayız"

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, uzun yıllar önce bu turnuvada mücadele ettiğini belirterek, "Bugün burada bir Türk kadını olarak var olmanın gururunu yaşıyorum. Cumhuriyetimize bir kez daha büyük bir coşkuyla sahip çıkıyoruz. Bu turnuvada, tekrar yer almak benim için çok anlamlı. Kadın sporcular olarak artık çok iyi bir noktadayız. Tenisimizin seviyesi, W125 düzeyinde turnuvalar düzenlemeye fazlasıyla uygun. Bunun sürdürülebilmesi için sponsorların desteği çok önemli. Gelecek yıllarda da bu coşkuyu hep birlikte kutlamaya devam edeceğimize inanıyorum. Ben bu turnuvada hala bir Türk kızının şampiyon olmasını hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran ise kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesini sağlamak istediklerini belirterek, "Kadınların, toplumsal gelişimin temel unsurları arasında gördüğümüz sporda varlık göstermesi bizim için önemli. Son yıllarda kadın tenisçilerimizin ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarıları da gururla takip ediyoruz. Bu turnuvanın ana destekçisi olarak, hem ülkemizde tenis sporunun gelişimine hem de kadınların spor yoluyla güçlenmesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.