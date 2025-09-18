Haberler

25. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası Başladı

TOFAŞ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk maçları yapıldı. TOFAŞ, Trabzonspor Basketbol'u 90-80; Mersin Spor Kulübü ise Aliağa Petkimspor'u 86-80 yendi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda ilk maçlar yapıldı. Turnuvanın ilk gününde ev sahibi TOFAŞ, Trabzonspor Basketbol'u 90-80'lik skorla yenerken, Mersin Spor Kulübü ise Aliağa Petkimspor'u 86-80'lik skorla mağlup etti.

TOFAŞ'ın 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı 25'inci Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen organizasyonun açılış karşılaşmasında Mersin Spor Kulübü ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta Mersin Spor Kulübü, Aliağa Petkimspor'u 86-80 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Ev sahibi TOFAŞ ise turnuvanın ikinci maçında karşılaştığı Trabzonspor Basketbol'u 90-80'lik skorla yendi.

25'inci Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın final günü karşılaşmaları 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Günün ilk maçında saat 14.30'da Trabzonspor Basketbol, Mersin Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Adından günün ikinci mücadelesinde ise TOFAŞ Basketbol Takımı, Aliağa Petkimspor'u ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
