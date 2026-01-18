Haberler

24Erzincanspor'dan mağlubiyetler sonrası kamuoyu açıklaması
24Erzincanspor Yönetim Kurulu, ligin ikinci devresinin ilk haftalarında alınan mağlubiyetler sonrası kamuoyuna bir açıklama yaparak, taraftarlardan özür diledi. Takım kimliğini yeniden oluşturma sözü verildi ve gelecekte daha güçlü bir yapı hedeflendi.

24Erzincanspor Yönetim Kurulu, ligin ikinci devresinin ilk 2 haftasında alınan mağlubiyetlerin ardından kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı.

Kulübün yeni yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sezona istenilen sonuçlarla başlanamadığı belirtilerek, yaşanan sonuçların taraftarlar ve camia üzerinde üzüntü oluşturduğu ifade edildi. Açıklamada, mevcut tablo nedeniyle camiadan özür dilindiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, teknik ekip ve kadro yapılanmasına ilişkin eksiklerin tespit edildiği, bu doğrultuda kapsamlı değerlendirmelerin sürdüğü ve ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli adımların kararlılıkla atılacağı vurgulandı.

Yönetim kurulunun, mücadeleci ve sahada son düdüğe kadar savaşan bir takım kimliğini yeniden oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, taraftarlara takıma ve kulüp armasına sahip çıkma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, kısa vadede sahada mücadele gücü yüksek, uzun vadede ise mali ve idari açıdan güçlü ve sürdürülebilir bir kulüp yapısının hedeflendiği ifade edilerek, 24Erzincanspor'un yeniden ayağa kalkacağı belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
