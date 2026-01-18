24Erzincanspor'dan mağlubiyetler sonrası kamuoyu açıklaması

24Erzincanspor Yönetim Kurulu, ligin ikinci devresinin ilk 2 haftasında alınan mağlubiyetlerin ardından kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı.

Kulübün yeni yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sezona istenilen sonuçlarla başlanamadığı belirtilerek, yaşanan sonuçların taraftarlar ve camia üzerinde üzüntü oluşturduğu ifade edildi. Açıklamada, mevcut tablo nedeniyle camiadan özür dilindiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, teknik ekip ve kadro yapılanmasına ilişkin eksiklerin tespit edildiği, bu doğrultuda kapsamlı değerlendirmelerin sürdüğü ve ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli adımların kararlılıkla atılacağı vurgulandı.

Yönetim kurulunun, mücadeleci ve sahada son düdüğe kadar savaşan bir takım kimliğini yeniden oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, taraftarlara takıma ve kulüp armasına sahip çıkma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, kısa vadede sahada mücadele gücü yüksek, uzun vadede ise mali ve idari açıdan güçlü ve sürdürülebilir bir kulüp yapısının hedeflendiği ifade edilerek, 24Erzincanspor'un yeniden ayağa kalkacağı belirtildi. - ERZİNCAN