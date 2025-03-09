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24Erzincanspor ve Kepez Spor 1-1 Berabere Kaldı

24Erzincanspor ve Kepez Spor 1-1 Berabere Kaldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24Erzincanspor, Kepez spor ile 1-1 berabere kalırken, maçı 67. dakikada Yasin Dülger'in attığı gol ile öne geçen Erzincan ekibi, skoru koruyamadı ve Ege Özkayımoğlu'nun 68. dakikada attığı golle maç eşitlikte sona erdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincan spor, ligin 26. haftasında kendi sahasında Kepez sporu konuk etti. Maç 1-1'lik skorla sona erdi.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Erzincan ekibi önemli bir fırsat yakaladı. Yasin Dülger, kazanılan penaltı atışında topu ağlara gönderemedi. Ancak Yasin, kaçan penaltının moral bozukluğunu kısa sürede unutturarak, 67. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 24Erzincansporun gol sevinci uzun sürmedi. Kepez spordan Ege Özkayımoğlu 68. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda her iki takım da galibiyet golü için bastırsa da karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından 24Erzincan spor puanını 33'e yükselterek 10. sırada yerini aldı. Kepez spor ise 25 puanla 14. sırada yer aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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