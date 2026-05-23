Haberler

Kulüp aradığı logoyu bulamadı: 24Erzincanspor taraftarı sonuca tepkili

Kulüp aradığı logoyu bulamadı: 24Erzincanspor taraftarı sonuca tepkili
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

24Erzincanspor’un düzenlediği ödüllü logo yarışmasında jüri, kulübün kurumsal kimliğini yansıtan bir tasarım bulunamadığını açıkladı. Karar sonrası taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

24Erzincanspor tarafından düzenlenen ödüllü logo yarışmasında jüri, kulübün kurumsal kimliğini yeterince yansıtan bir tasarım bulunamadığını açıkladı. Karar sonrası bazı taraftarlar sosyal medyada yönetime tepki gösterdi.

24Erzincanspor tarafından düzenlenen ödüllü logo yarışmasında, jüri değerlendirmesi sonucunda kulübe uygun bir tasarım belirlenemedi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın 24Erzincanspor'un kurumsal kimliğini çağdaş tasarım ölçütleri doğrultusunda yeniden değerlendirmek ve farklı mecralarda kullanılabilecek özgün, sürdürülebilir bir logo/amblem tasarımına ulaşmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yarışma sürecinde tasarım alanına ilgi duyan katılımcıların yaratıcı çalışmalar ortaya koymasının hedeflendiği ifade edilerek, kulübün tarihsel birikimi, kent kimliği, taraftar kültürü ve sportif değerleri doğrultusunda yeni görsel önerilerin değerlendirildiği kaydedildi.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde başvuruların özgünlük, kurumsal kimliği temsil gücü, çağdaş tasarım ilkelerine uygunluk, tipografik yeterlilik, farklı kullanım alanlarına uyarlanabilirlik, teknik uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde incelendiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda, yarışmaya katılan çalışmalar arasında 24Erzincanspor Kulübü'nün gelecek vizyonunu ve uzun vadeli kullanım ihtiyaçlarını bütüncül şekilde karşılayan bir tasarımın birincilik ödülüne değer görülmediği bildirildi.

Açıklamada, kararın yarışmaya katılan tasarımcıların emeğini değersizleştirmek amacı taşımadığı vurgulanarak, kulübün köklü kimliğine uygun en doğru görsel kimliğe ulaşma hassasiyetinin bir sonucu olduğu ifade edildi.

Kulübün, kurumsal kimlik ve logo tasarımı sürecini daha kapsamlı değerlendirmelerle sürdürmeyi hedeflediği belirtilerek, yarışmaya katılan tasarımcılara, jüri üyelerine ve taraftarlara teşekkür edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

CHP'de bildiri çatlağı! O başkan imza atmadı, toplantıyı terk etti
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan Özgür Özel'e ziyaret

Türkiye Barolar Birliği'nden CHP'ye ziyaret! Bir çağrısı var
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor

Türk futbolunun önemli kulüplerinden biriydi! Satışa konuldu
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Mahmut Uslu'dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var

Herkes Aykut Kocaman tek aday derken... Büyük sürpriz duyuruldu

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek