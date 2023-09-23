24Erzincanspor Menemen FK'ya mağlup oldu
TFF 2. Lig Kırmızı grupta Menemen FK'yı kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 2-0'lık skorla mağlup oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı grupta Menemen FK'yı kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Hakemler: Batuhan Gültek, Harun Reşit Güngör, Recep Gündüz
24Erzincanspor: Hüseyin Koç, Kamil İçer, Furkan Işıkdemir (dk. 78 Enes Yılmaz), Çınar Tarhan, Ali Altıngöz (dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), Muhammed Enes Yılmaz, Yusuf Onur Arıkan (dk. 89 Gökhan Payal), İlker Günaslan, Hasan Kaya (dk. 61 Kubilay Türkyılmaz), Gençer Cansev, Bahadır Taşdelen (dk. 46 Özkan Yiğiter)
Menemen FK: Oğuz Çalışkan, Muhammed Emir Terzi, Onur Akdeniz, Okan Dernek (dk. 79 Recep Aydın), Feyyaz Belen, Mertcan Açıkgöz (dk. 69 Erhan Kara), Kemal Rüzgar (dk. 79 Hüsamettin Yener), Özkan Yıldırım, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Mehmet Alp Kurt (dk. 72 İbrahim Has), Samed Ali Kaya
Goller: Kemal Rüzgar, Özkan Yıldırım (Menemen FK)
Sarı kartlar: Samed Ali Kaya, Özkan Yıldırım, İsmail Erdoğan, Oğuz Çalışkan (Menemen FK), İlker Günaslan, Çınar Tarhan, Muhammed Enes Yılmaz (24Erzincanspor) - ERZİNCAN