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24Erzincanspor, Kırklareli Spor'u Ağırlıyor

24Erzincanspor, Kırklareli Spor'u Ağırlıyor
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor, 22 Mart Cumartesi günü kendi sahasında Kırklareli Spor'u konuk edecek. Zorlu bir dönem geçiren Erzincan ekibi, iç saha avantajıyla galibiyet almayı hedefliyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor, ligin 28. haftasında kendi sahasında Kırklareli Spor'u konuk edecek. 22 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmada kırmızı-siyahlılar, kötü gidişata dur demek ve taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

Son haftalarda zor günler geçiren 24Erzincanspor, ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak puan kayıpları yaşadı. Rakip Kırklareli Spor ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile daha formda bir görüntü çiziyor.

İki takım daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Erzincan ekibi 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu kez ilk galibiyetini almak ve moral bulmak isteyen 24Erzincanspor, iç saha avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

24Erzincansporda kırmızı kart cezalısı Yasin Dülger dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Erzincanlı futbolseverlerin takımlarını yalnız bırakmaması beklenirken, kırmızı-siyahlılar sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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