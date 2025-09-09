24Erzincanspor, Hüsamettin Tut ile Anlaşma Sağladı

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden 24Erzincanspor, geçtiğimiz sezon formasını giyen futbolcu Hüsamettin Tut ile yeniden anlaşmaya vardı.

34 yaşındaki futbolcuyu yeniden renklerine bağlayan 24Erzincanspor, Hüsamettin Tut ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzaladı. - ERZİNCAN