24Erzincanspor, Hüsamettin Tut ile Anlaşma Sağladı

24Erzincanspor, Hüsamettin Tut ile Anlaşma Sağladı
Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden 24Erzincanspor, geçtiğimiz sezon formasını giyen 34 yaşındaki futbolcu Hüsamettin Tut ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden 24Erzincanspor, geçtiğimiz sezon formasını giyen futbolcu Hüsamettin Tut ile yeniden anlaşmaya vardı.

34 yaşındaki futbolcuyu yeniden renklerine bağlayan 24Erzincanspor, Hüsamettin Tut ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzaladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
