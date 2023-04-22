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24Erzincanspor'dan maça davet

24Erzincanspor'dan maça davet

Spor Haberleri

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Hüseyin Akpınar, Erzincan'da pazar günü oynanacak Çorumspor maçına taraftarları davet etti.

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Hüseyin Akpınar, Erzincan'da pazar günü oynanacak Çorumspor maçına taraftarları davet etti.

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 24Erzincansporda bayramlaşma programı gerçekleşti. Kulüp tesislerinde futbolcular ile yönetim kadrosu bayramlaştı.

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Hüseyin Akpınar bayramlaşma programı sonrasında yaptığı konuşmada hafta sonu lider Çorumspor ile oynanacak karşılaşmaya tüm Erzincanlıları davet etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çorumspor Erzincan Spor Haberler

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