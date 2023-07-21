24Erzincanspor, Bülent Alan ile anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor teknik direktör Bülent Alan ile anlaşmaya vardı.

24Erzincanspor sezon sonunda eski teknik direktör Ahmet Yıldırım ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Bülent Akan'ı getirdi. 24Erzincanspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan 24Erzincanspor'un yeni kulüp başkanı Ömer Akyürek, "Hep birlikte 24Erzincanspor için elimizden geleni yapacağız. Biz bu sene yılımızı feda yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun adı fedakarlık yılıdır" dedi.

Konuşmanın devamında Başkan Akyürek sözlerine şu şekilde devam etti: "24Erzincanspor'da görevimize başladık. Genel kurul sonrası çalışmalarımıza hız verdik. Bu çalışmalarda futbolcu ve hoca çalışmamamızı yaptık. Bütün görüşmelerimizi yaptıktan sonra Bülent hocamızla yola çıkmaya karar verdik. 2023-2024 futbol sezonunda Bülent Akan hocamızla çalışacağız. Biz kulübe başarı endeksli bir yönetici kimliğiyle geldik buraya. Bülent Akan ile birlikte başarılarımıza başarı katacağız. Hep birlikte 24Erzincanspor için elimizden geleni yapacağız. Biz bu sene yılımızı feda yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun adı fedakarlık yılıdır. Herkesi kuş misali bir damlada olsa kulübümüze desteğe bekliyoruz' dedi.

Ardından konuşmasını yapan 24Erzincanspor yeni Teknik Direktörü Bülent Akan: "Yıllar sonra tekrardan 24Erzincanspor ile yollarımız kesişti. Burada olmaktan mutluyum. Burası benim evim. Bizler profesyonel olarak gittiğimiz bütün takımlarda orayı benimseyen ve çalışan kişileriz. Bizleri kimse yanlış anlamasın ve niyetimizden kimse şüphe etmesin. Biz burada 24Erzincanspor'u iyi bir noktaya getirmek için varız. Bugünde buradayız. Başkanımız bir feda yılı dedi. Bizlerde elimizden geleni yönetim olarak ekip olarak yapacağız. 24Erzincanspor marka değeri olan bir takımdır. Herkesin de geçmişten bugüne emeği vardır. Bizlerde bu marka değeri arttırmaya devam edeceğiz. Futbolda takım olmak şehri işin içine sokmak bir bütün olmak gerekiyor. Feda yılında başarılar elde etmeye çalışacağız' diye konuştu.

Konuşmaların ardından sözleşmeler imzalanarak toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - ERZİNCAN