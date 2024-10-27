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24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Tamamlandı

24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Tamamlandı
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Fethiye'de düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, 51 ülkeden 746 yamaç paraşütçüsünün katılımıyla gerçekleştirildi. Festivaldeki heyecan dolu akrobasi gösterileri ve diğer etkinlikler büyük beğeni topladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali tamamlandı.

Fethiye Belediyesinin öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivale, 51 ülkeden 746 yamaç paraşütçüsü ile dünyanın en iyi akrobasi sporcuları katıldı.

Etkinliğin son gününde, base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecan yaşattı.

Organizasyon sorumlusu Abdullah Yıldız, AA muhabirine, festivalin büyük bir coşkuyla tamamlandığını söyledi.

Yıldız, "Festivalde, inanılmaz güzel atlayışlar, gece şovları, havai fişekli şovlar yapıldı. Gerçekten sportif havacılık şöleni yaşandı. Gelecek sene, 25. yılımız. Çeyrek asırlık bir organizasyon haline gelen festivali daha da geliştirerek dünyanın her yerine duyurmak istiyoruz. Güzel Muğla'mızın Fethiye ilçesini, Ölüdeniz'imizi, Babadağ'ımızı daha çok insana tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor

Etkinlik Ölüdeniz Fethiye Kültür Yaşam Spor

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