23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Trabzon'da devam ediyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ikinci günü, serbest kategorisindeki sporcuların mücadelesiyle sürüyor. Şampiyona, önemli isimleri bir araya getirerek Avrupa'ya gidecek sporcuların belirleneceği bir organizasyon niteliği taşıyor.

"23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası" Trabzon'da sürüyor.

Beşirli Spor Salonu'nda serbest, grekoromen ve kadınlarda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde serbest kategorisindeki sporcular mücadele etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine, Türkiye'de güreşteki en önemli şampiyonalardan birini Trabzon'da düzenlediklerini söyledi.

Trabzon'un spor şehri olduğunu belirten Akgül, "Büyükleri Türkiye Şampiyonası'nı Gaziantep'te yaptıktan sonra sıra en büyük ikinci organizasyonumuz ümitler Türkiye Şampiyonası U 23 kategorsi diye geçiyor. Özellikle belediyenin istemesi, buradaki kulüplerimizin, hocalarımızın çok istekli olmasından dolayı turnuvayı buraya verdik. Trabzon gerçekten bir spor şehri, biz de güreş olarak burada var olmak, güreşi daha da canlandırmak istiyoruz." dedi.

Müsabakaları dikkatle ve özenle incelediklerini vurgulayan Akgül, "Buraya ümitler kategorisinde en iyi olanlar geldi. Birinci olanlar direkt Avrupa'ya gidecek. Öyle bir ehemniyeti var. O yüzden sakatlık olmadan, kazasız belasız bir müsabaka diliyorum. Emeği geçen Trabzon Valiliğine, Büyükşehir Belediyesine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Federasyon çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

58 ilden 898 sporcunun mücadele edeceği şampiyona, 31 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
