23 Elazığ FK, Adana 1954 FK'ya 5-1 yenildi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden 23 Elazığ FK, ilk hafta mücadelesinde Adana 1954 FK'ya sahasında 5-1 yenildi. Adana 1954 FK, maça hızlı başlayarak erken gol buldu ve skoru 5-1'e getirdi. 23 Elazığ FK ise lige puansız başladı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden 23 Elazığ FK, ilk hafta mücadelesinde Adana 1954 FK'ya sahasında 5-1 yenildi.

Doğukent Stadında oynanan müsabakayı Sercan Yılmaz yönetti. Maça hızlı başlayan Adana 1954 FK, 1'inci dakikada Osman Şahin'in golüyle 0-1 öne geçti. 23 Elazığ FK, 28'inci dakikada Hamza Tosun'un golüyle skoru eşitledi. Ancak konuk ekip, 39'uncu dakikada İshak Kurt'un golüyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Adana 1954 FK, 53'üncü dakikada İshak Kurt'un golüyle skoru 3-1 yaptı. Konuk ekip, 79'uncu dakikada İbrahim Koca'nın ve 84'üncü dakikada Emir Erdoğan'ın golüyle skoru 5-1'e getirdi. Karşılaşma bu skorla biterken, 12 Elazığ FK lige puansız başladı.