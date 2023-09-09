23 Elazığ FK, Adana 1954 FK'ya 5-1 mağlup oldu
TFF 3. Lig 4. Grup 1. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Adana 1954 FK'ya 5-1 mağlup oldu. Maçta toplamda 6 gol atıldı ve Adana 1954 FK galip geldi.
TFF 3. Lig 4. Grup 1. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Adana 1954 FK'ya 5-1 mağlup oldu.
Hakemler: Sercan Yılmaz, Mete Topcu, Ömer Okumuş
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz, Bilal Özer, Mehmet Ali Akın (Ömer dk. 70), Sezer Kahraman (Feti Ahmet dk. 70), Semih Çağlar (Sergen dk. 46), İlhan Aslanoğlu (Serdar dk. 70), Seyid Ahmet Han, Ferit Kaya, Burak Altungök, Hamza Tosun (Burak Konaç dk. 75), Fatih Kızılay
Adana 1954 FK: Tolgahan Acar, Erdinç Karakaş, Fadıl Kocaoğlu, İshak Kurt (Mohammad Lith dk. 82), Ömer Bozan (Berkin dk. 82), Necati Bilgiç (Yiğit dk. 82), Mehmet Sefa Etöz, Mehmet Mustafa Yıldızaç (Semih Emir dk. 67), Osman Şahin (İbrahim dk. 60), Berkay Çakır, Harun Atalay
Goller: Hamza (dk. 28) (23 Elazığ FK), Osman (dk. 1), İshak (dk. 39 ve 59 pen.), İbrahim (dk. 79), Semih Emir (dk. 84) (Adana 1954 FK)
Sarı kartlar: Seyid Ahmet, Fatih (23 Elazığ FK), Semih Emir (Adana 1954 FK) - ELAZIĞ