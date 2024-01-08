23 Elazığ FK, 5 futbolcuyu transfer etti

23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 4. Grup'ta ara dönem transfer çalışmaları kapsamında 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ikinci yarı öncesi ara dönem hazırlıklarına Antalya'da devam eden ve sezonun ikinci yarısı için alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek olan 23 Elazığ FK, 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo-Beyazlılar, Afyonspor'dan kaleci Ramazan Evren Üstündağ, Silifke Belediyespor'dan eski oyuncusu forvet Emirhan Çakır, Diyarbekirspor'dan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Ömer Selim Akar, Bayburt İl Özel idarespor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Batuhan Calap ve Büyükçekmece Tepecikspor'da forma giyen 24 yaşındaki stoper oyuncusu Mert İsmet Aşıcı ile anlaşmaya vardı. Yeni transferlerin hepsi takımın Antalya kampına katıldı. - ELAZIĞ