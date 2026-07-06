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Avrupa 22 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası, yarın Hollanda'da başlayacak

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Avrupa 22 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası, 7-12 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek. Türkiye, Ukrayna ve İspanya ile aynı grupta yer alıyor.

Avrupa 22 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası, yarın Hollanda'da başlayacak.

Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilecek organizasyon, 7-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

1. Grup'ta ev sahibi Hollanda, Ukrayna ve İspanya ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, 8 takımın katıldığı turnuvadaki ilk maçında yarın Ukrayna ile karşılaşacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek.

Türkiye 22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini, 2024'te elde ettiği bronz madalyayla yaşadı.

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.00 Ukrayna-Türkiye

8 Temmuz:

18.00 Türkiye-İspanya

9 Temmuz:

21.30 Türkiye-Hollanda

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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