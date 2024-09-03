22'nci Balaban-Theory Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası, İstanbul'da başladı.

Bahçelievler'de yer alan BilardoMax'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, 6 Eylül'e kadar sürecek.

Turnuvada dünya ve Avrupa şampiyonu Semih Saygıner'in yanı sıra dünya şampiyonu Tayfun Taşdemir, Dünya Kupası birincisi Adnan Yüksel, gençler dünya ve Avrupa şampiyonu Burak Haşhaş, eski milli futbolcu Tümer Metin ile 12 dünya, 16 Avrupa şampiyonluğu ve 21 Dünya Kupası birinciliği bulunan Belçikalı sporcu Frederic Caudron da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bilardoyu geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bu yıl Bilardo Max Ligi'nin 22'ncisi düzenleniyor. Organizasyonun amacı, profesyonellerle amatörleri bir araya getirip bilardoyu tanıtmak ve hoşça vakit geçirmek. Dünyaca ünlü sporcu Frederic Caudron organizasyonda yer alıyor. Bunun yanında dünya ve Türkiye şampiyonlarımız yer alıyor. Handikaplı ve heyecanlı bir lig. Umarım geçen seneki gibi güzel bir organizasyon olur ve İstanbullu bilardoseverler bilardoya doyar. Çok güzel bir şampiyona izleyeceğimize inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli bilardocu Semih Saygıner ise amatörlerin sektöre büyük katkı verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Amaç amatör oyuncularla profesyonel oyuncuları birleştirmek. Amatör oyuncuların sektöre çok büyük katkısı var. Ayrıca bütün sporlarda olduğu gibi sektörü ayakta tutan bir yapı var. Bu kulüpte 80 yaş üstü ağabeylerimiz de var. 22 senedir böyle bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bilardo çok önemli; din, dil, ırk, mezhep, hiçbir şey ayırmadan insanları birleştiren ortamlar sağlayan bir spor dalı. Bu anlamda da çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Belçikalı sporcu Frederic Caudron da "Burada bulunmayı seviyorum. Türkiye, özel bir ülke. Burada atmosfer çok özel. Amatörlerle profesyonellerin oynadığı çok farklı bir turnuva. Semih'le uzun zamandır arkadaşız ve birlikte çok kez oynadık. Buradaki birçok oyuncuya karşı daha önce oynadım. Hepsi iyi oyuncular." diye konuştu.

Turnuvada yer alan eski milli futbolcu Tümer Metin ise "Önemli bir organizasyon, dünyanın önemli yıldızları ağırlanmış ve ağırlanmaya da devam ediyor. Bu sene biraz daha yüksek katılımla daha iyi şeyler bekliyoruz. İki senedir bilardo camiasının içindeyim. Çok da ilgimi çekiyor ama biraz daha yatırım yapılması gerektiğini, biraz daha salon sporu kültüründen çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de gerekli altyapısının hazır olduğuna inandığım bir mecra. Burada bilardo camiasından önemli isimler var. Onların arasında olmak da benim adıma mutluluk verici." ifadelerini kullandı.