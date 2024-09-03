Üye Girişi
Haberler

22'nci Balaban-Theory Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası İstanbul'da Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen 22'nci Balaban-Theory Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası başladı. Turnuvada dünya ve Avrupa şampiyonları ile birlikte birçok ünlü sporcu yer alacak.

22'nci Balaban-Theory Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası, İstanbul'da başladı.

Bahçelievler'de yer alan BilardoMax'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, 6 Eylül'e kadar sürecek.

Turnuvada dünya ve Avrupa şampiyonu Semih Saygıner'in yanı sıra dünya şampiyonu Tayfun Taşdemir, Dünya Kupası birincisi Adnan Yüksel, gençler dünya ve Avrupa şampiyonu Burak Haşhaş, eski milli futbolcu Tümer Metin ile 12 dünya, 16 Avrupa şampiyonluğu ve 21 Dünya Kupası birinciliği bulunan Belçikalı sporcu Frederic Caudron da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bilardoyu geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bu yıl Bilardo Max Ligi'nin 22'ncisi düzenleniyor. Organizasyonun amacı, profesyonellerle amatörleri bir araya getirip bilardoyu tanıtmak ve hoşça vakit geçirmek. Dünyaca ünlü sporcu Frederic Caudron organizasyonda yer alıyor. Bunun yanında dünya ve Türkiye şampiyonlarımız yer alıyor. Handikaplı ve heyecanlı bir lig. Umarım geçen seneki gibi güzel bir organizasyon olur ve İstanbullu bilardoseverler bilardoya doyar. Çok güzel bir şampiyona izleyeceğimize inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli bilardocu Semih Saygıner ise amatörlerin sektöre büyük katkı verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Amaç amatör oyuncularla profesyonel oyuncuları birleştirmek. Amatör oyuncuların sektöre çok büyük katkısı var. Ayrıca bütün sporlarda olduğu gibi sektörü ayakta tutan bir yapı var. Bu kulüpte 80 yaş üstü ağabeylerimiz de var. 22 senedir böyle bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bilardo çok önemli; din, dil, ırk, mezhep, hiçbir şey ayırmadan insanları birleştiren ortamlar sağlayan bir spor dalı. Bu anlamda da çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Belçikalı sporcu Frederic Caudron da "Burada bulunmayı seviyorum. Türkiye, özel bir ülke. Burada atmosfer çok özel. Amatörlerle profesyonellerin oynadığı çok farklı bir turnuva. Semih'le uzun zamandır arkadaşız ve birlikte çok kez oynadık. Buradaki birçok oyuncuya karşı daha önce oynadım. Hepsi iyi oyuncular." diye konuştu.

Turnuvada yer alan eski milli futbolcu Tümer Metin ise "Önemli bir organizasyon, dünyanın önemli yıldızları ağırlanmış ve ağırlanmaya da devam ediyor. Bu sene biraz daha yüksek katılımla daha iyi şeyler bekliyoruz. İki senedir bilardo camiasının içindeyim. Çok da ilgimi çekiyor ama biraz daha yatırım yapılması gerektiğini, biraz daha salon sporu kültüründen çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de gerekli altyapısının hazır olduğuna inandığım bir mecra. Burada bilardo camiasından önemli isimler var. Onların arasında olmak da benim adıma mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

istanbul Balaban Güncel Dünya Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

 Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

 Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? Ahmet Kaplan kimdir? Türk tenis oyuncusu Ahmet Kaplan kaç yaşında, nereli? Luan Peres nereye gitti, bonservis bedeli ne kadar? Mehmet Güleryüz kimdir? Mehmet Güleryüz kaç yaşında, nereli? Mehmet Güleryüz öldü mü? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi ne zaman, nerede çekildi? Trabzonspor'un teknik direktörü kim oldu? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim? Bursa'da İskender nerede yenir? İskender nerede yenmeli? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ: Okul servis ücretleri belli oldu mu? 2024- 25 Eğitim- Öğretim yılı servis ücretleri ne kadar oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili ne dedi? NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ? Netflix'e neden girilmiyor, sorun nedir? 3 Eylül son dakika gelişmeleri...
title