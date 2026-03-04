Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı

Newcastle United'ın deneyimli savunma oyuncusu Kieran Trippier hakkında İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Trippier, 21 yaşındaki yetişkin içerik üreticisi Kehlani Webster ile ilişki yaşamak için çocuklarının annesinden ayrıldı.

RESTORANDA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

İngiliz futbolcu Kieran Trippier, Newcastle'da bir brasseriede OnlyFans içerik üreticisi Kehlani Webster ile akşam yemeği yerken görüntülendi. İkilinin birlikte görüntülenmesi kısa sürede sosyal medyada ve İngiliz basınında gündem oldu.

ONLYFANS İÇERİK ÜRETİCİSİ

Kehlani Webster'ın, OnlyFans platformunda içerik üreterek takipçilerinden ücret aldığı ve kendisini sosyal medya hesaplarında "favori esmer, dövmeli güzelliğiniz" ifadeleriyle tanıttığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ortaya atılan iddialar ve ikilinin birlikte görüntülenmesi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Kieran Trippier cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.