21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı Çekya'ya Mağlup Oldu
U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Türkiye, Çekya'ya 3-1 yenildi. Milliler, 9-16 klasman maçında Ukrayna ile karşılaşacak.
21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'ndaki son 16 turu maçında Çekya'ya 3-1 mağlup oldu.
Setleri; 23-25, 25-15, 25-18, 25-22 kaybeden Milliler, 9-16 klasman maçlarında 29 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak. Müsabaka, Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın saati FIVB tarafından daha sonra açıklanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor