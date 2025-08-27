21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı Çekya'ya Mağlup Oldu

U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Türkiye, Çekya'ya 3-1 yenildi. Milliler, 9-16 klasman maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'ndaki son 16 turu maçında Çekya'ya 3-1 mağlup oldu.

Setleri; 23-25, 25-15, 25-18, 25-22 kaybeden Milliler, 9-16 klasman maçlarında 29 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak. Müsabaka, Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın saati FIVB tarafından daha sonra açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
