21 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde Elendi

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Endonezya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Japonya'ya 3-0 mağlup olarak yarı final şansını kaybetti. Milliler, 5-8 klasman maçlarına odaklanacak.

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Endonezya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki çeyrek final karşılaşmasında Japonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Surabaya kentinde düzenlenen organizasyonda, çeyrek final maçında Japonya ile karşılaştı.

Milli takım, rakibine 25-23, 25-21 ve 25-20 setlerle 3-0 mağlup oldu.

Yarı final şansını kaybeden milliler, dünya şampiyonasında 5-8 klasman maçları oynayacak.

Türkiye-Polonya 5-8 klasman maçı 16 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Müsabakanın saati FIVB tarafından daha sonra açıklanacak.

