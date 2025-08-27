21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Çekya'ya Mağlup Oldu

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda son 16 turunda Çekya'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Milliler, klasman maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda son 16 turunda Çekya'ya 3-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, Çin'in Jiangmen kentindeki karşılaşmada rakibine 23-25, 25-15, 25-18, 25-22'lik setlerle 3-1 yenildi.

Milliler, klasman maçlarında 29 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak. Karşılaşmanın saati daha sonra açıklanacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
500
