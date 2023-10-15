2036 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi kenti belirlenecek
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2036 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kent, en erken üç yıl sonra açıklanacak. IOC'nin 141. oturumunda alınan karara göre, kentin 2026 veya 2027 yılında duyurulması planlanıyor. Hindistan, Polonya, Meksika ve Endonezya'nın da 2036 Olimpiyatları'na ev sahipliği için çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor.
2036 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kent, en erken üç yıl sonra açıklanacak.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 141. oturumu, Hindistan'ın Mumbai kentinde sona erdi.
Toplantıda alınan kararla, 2036 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kentin, 2026 veya 2027 yılında duyurulacağı belirtildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hafta içi yaptığı açıklamada, 2036 Olimpiyatları'nı düzenleme niyetinde olduklarını duyurmuştu. Polonya, Meksika ve Endonezya da 2036'daki oyunlara ev sahipliği için çalışmalar yürüttüklerini belirtmişti.
IOC, 2025 yılında başkanlık seçimine gidecek. Gelecek yıl düzenlenecek oyunlara Paris, 2028'dekine Los Angeles, 2032'ye ise Brisbane kenti ev sahipliği yapacak.