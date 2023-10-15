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2036 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi kenti belirlenecek

2036 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kent, en erken üç yıl sonra açıklanacak. IOC'nin 141. oturumunda alınan karara göre, kentin 2026 veya 2027 yılında duyurulması planlanıyor. Hindistan, Polonya, Meksika ve Endonezya'nın da 2036 Olimpiyatları'na ev sahipliği için çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor.