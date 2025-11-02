2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki derbi sonrası Trabzonspor'un genç oyuncusu Christ Inao Oulai hakkında konuştu. Dilmen, 19 yaşındaki Oulai'nin önümüzdeki yıllarda Avrupa'ya transfer olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

DERBİNİN YILDIZI OULAI

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisinde Trabzonspor'un genç orta sahası Oulai, performansıyla göz doldurdu. Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de yaptığı değerlendirmede genç oyuncuya övgüler yağdırarak, "Oulai birkaç yıl içinde çok önemli yerlere gelecek bir futbolcu" dedi.

"ORTA SAHADA BÜYÜK BİR POTANSİYEL"

Dilmen, "Gelelim Oulai'ye... Nasıl bir oyuncu? Ben orta saha oyuncusuydum. Profesyonel kariyerimin ilk 4 yılında tam bir 8 numaraydım. Zaman zaman da yoklukta merkezde oynatıyorlardı. 4 yıl sonra öne attılar beni, aslında ben orta sahada da iyi bir oyuncuydum. Oulai'yi özellikle izledim birkaç haftadır... Şöyle söyleyeyim; ligimizde 3-4 sene sonra çok önemli yerlere gelebilecek, transfer yapabilecek bir potansiyel görüyorum. 19 yaşındaki bir futbolcu için orta saha özelliklerine baktığımız zaman sürati olsa, gol vuruşu olsa hücuma dönecektir zamanla ama maksimum forvet arkasına gider. Bu yaşta hem devamlılığı iyi, hem oyun görüşü iyi. Oulai'nin birkaç yıl sonra önemli bir yere transfer olacağını düşünüyorum ben açıkçası" ifadelerini kullandı.