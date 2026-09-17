2027 İspanya Süper Kupası, İstanbul'da

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, 2027 İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı İstanbul'da İspanya ve Türkiye'nin büyük bir buluşma yaşayacağını söyledi.

İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki El Faysal, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, sözlerine teşekkür ederek başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun evinin kendilerine açıldığını belirten Louzan, "Burada olmasa da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bütün destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür etmek istiyorum. İbrahim Hacıosmanoğlu mükemmel bir insan, mükemmel bir ekiple çalışıyor. Bugün bizlere evinizi açtınız. Bu inanılmaz şehirde, İstanbul'a mükemmel bir organizasyona imza atacağız. Sayın Bilal Erdoğan'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Bakanların burada olması, spora ne kadar önem verildiğinin göstergesi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüp başkanlarının da burada olması bizler için onur. Bizlere 7 yılı aşkın süredir eşlik eden Suudi Arabistan temsilcilerine de teşekkür ediyoruz. Onlarla birlikte çalışmak büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

"İnanılmaz 3 statta 3 maç oynanacak"

Bir anlaşmanın ötesine geçen bir gün yaşadıklarının altını çizen Rafael Louzan, "İspanya ile Türkiye için büyük bir buluşma. Burada birbirimize saygı duyduğumuzu, birbirimizi çok sevdiğimizi göstermek adına bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin birbirine yakınlık anlamında inanılmaz bir dönemden geçtiğini vurgulayan Louzan "İki büyük ülkenin ilişkileri açısından özel günler yaşıyoruz. Buradaki bağ, şirketlerin de birlikte çalışmasıyla güçleniyor. Başkanımızla daha önce konuşmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştük. Bu aynı zamanda önemli bir turizm fırsatı. Türk Hava Yolları gibi şirketler sayesinde günlük uçuşlar mevcut. İspanya futbolu yeni taraftarlarla buluşacak. Bu müsabakanın 100 milyondan fazla insana ulaşacağını düşünüyoruz. İspanyol futbolu dünyadaki en önemli referanslardan birisi. Türkiye'deki futbola hayran olduğumuzu da söylememiz gerekiyor. Türkiye'de yetişen çok önemli futbolcular İspanya'da oynadı, oynuyor. 4 önemli takım karşı karşıya gelecek. Bu da en güzel gecelerden birisi olarak tarihimize geçecek. İnanılmaz 3 statta 3 maç oynanacak. 150 binden fazla taraftar maçı yerinde izleyebilecek. Çok büyük müsabakalara hazırlıklı bir şehirden bahsediyoruz. Futbola çok özel yaklaşan bir yer İstanbul. 2027 yılında İstanbul'da başka final de oynanacak, UEFA Konferans Ligi finali de burada oynanacak." diye konuştu.

İstanbul'un dünya futbolunda ayrıcalık sahibi bir şehir olduğunun altını çizen Louzan, "Dünya futbolunda çok ayrıcalığa sahip bir şehirden bahsediyoruz. İki ülkeyi futbol aracılığıyla daha da yakınlaştıracağız. Umarım sadece bu müsabakayla sınırlı kalmaz ve çok daha büyük iş birliklerimiz olur. Futbol kültürleri birleştirir, ülkeleri yaklaştırır. 2027 yılının şubat ayında İspanya Süper Kupası yeni evinde oynanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Program

2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Süper Kupa organizasyonuna Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad katılacak. Yarı finalde Real Madrid-Real Sociedad ve Barcelona-Atletico Madrid finale yükselebilmek için mücadele edecek.

2 Şubat'daki ilk yarı final maçına Chobani Stadı, 3 Şubat'taki ikinci yarın final müsabakasına ise Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak. Kupa, 6 Şubat'ta RAMS Park'ta yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Karşılaşmalar HT Spor'dan yayınlanacak.

Kaynak: AA