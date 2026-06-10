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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

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Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027'de düzenlenecek Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. İlk kez katılan Türkiye, C Grubu'nda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile eşleşti.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu.

Almanya'da 32 ülkenin katılımıyla 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak organizasyonun kura çekimi, Münih kentinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından verilen "wild card" (özel davet) kontenjanıyla tarihinde ilk kez Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Türkiye, C Grubu'nda yer aldı.

Milliler, grup aşamasında son finalist Hırvatistan'ın yanı sıra İspanya ve Şili ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, C Grubu maçlarını Münih'teki SAP Garden'da oynayacak.

Turnuvanın final karşılaşması ise 31 Ocak'ta Köln kentindeki Lanxess Arena'da yapılacak.

Kura çekiminin ardından dörderli 8 grup şöyle oluştu:

A Grubu: Almanya, Sırbistan, Tunus, Uruguay

B Grubu: Mısır, İtalya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan

C Grubu: Hırvatistan, İspanya, Şili, Türkiye

D Grubu: Arjantin, Fransa, Brezilya, Kuveyt

E Grubu: İsveç, Norveç, Yunanistan, Katar

F Grubu: Portekiz, Faroe Adaları, Polonya, Cezayir

G Grubu: Danimarka, Slovenya, ABD, Angola

H Grubu: İzlanda, Kuzey Makedonya, Bahreyn, Japonya

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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