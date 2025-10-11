Haberler

2027 Avrupa Oyunları Hazırlıkları ve 2036 Olimpiyat Adaylığı Görüşüldü

2027 Avrupa Oyunları Hazırlıkları ve 2036 Olimpiyat Adaylığı Görüşüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'nın hazırlıkları ve 2036 Olimpiyat Oyunları adaylık sürecini görüştü.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek, İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Oyunları'nın hazırlıkları ile 2036 Olimpiyat Oyunları adaylık süreci hakkında görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul'da yapılacak 2027 Avrupa Oyunları'nın hazırlıkları sürüyor. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya başkanlığındaki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek 2027 Avrupa Oyunları hakkında toplantı yaptı. Bakan Ersoy'un makamında gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya, aynı zamanda 2027 Avrupa Oyunları Koordinatörü olan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır da eşlik etti.

İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'na ilişkin hazırlık çalışmaları kapsamında, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tanıtım ve bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Sunumda, oyunların ülkemize tanıtım, turizm, kültürel diplomasi ve spor altyapısı bakımından sağlayacağı katkılar değerlendirilirken, Bakanlıklar arası iş birliği alanları konuşuldu.

Türkiye'nin 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına adaylık sürecinin de değerlendirildiği toplantıda, İstanbul'un kültürel mirasının ve tarihsel öneminin en üst seviyede anlatılması benimsendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir

Dünyanın sonunu getireceği söyleniyordu! Tüm Türkiye tehdit altında
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi

Demirtaş'ın tahliyesine engel mi oldu? Öcalan bizzat yanıt verdi
İrfan Can ve Fenerbahçeli taraftar arasında bomba diyalog: Mert Hakan'a söyleyin...

Taraftardan İrfan'a soğuk duş: Mert Hakan'a söyleyin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu

Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu
İrfan Can ve Fenerbahçeli taraftar arasında bomba diyalog: Mert Hakan'a söyleyin...

Taraftardan İrfan'a soğuk duş: Mert Hakan'a söyleyin...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.