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2026 FIVB Milletler Ligi'nde final etabı yarın başlıyor

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2026 FIVB Milletler Ligi final etabı Çin'de yarın İtalya-Hollanda maçıyla başlayacak. Türkiye, çeyrek finalde 23 Temmuz'da Kanada ile karşılaşacak.

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Çin'de gerçekleştirilecek final etabı, yarın İtalya- Hollanda maçıyla başlayacak.

Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da düzenlenecek organizasyon 26 Temmuza kadar sürecek.

Çeyrek final mücadelesi yarın TSİ 11.00'de İtalya-Hollanda maçıyla başlayacak. Final etabındaki ikinci maçta TSİ 14.30'dai Brezilya ile Japonya karşılaşacak.

Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile mücadele edecek.

Milliler, Kanada'yı yenmesi halinde aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak ABD-Çin maçının galibiyle 25 Temmuz Cumartesi günü finale yükselme maçında karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda üçüncülük maçı 26 Temmuz Pazar TSİ 10.30'da, final maçı ise aynı gün saat 14.30'da oynanacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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