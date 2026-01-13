Haberler

2026 Salon Kış Kupası Samsun'da Başladı

2026 Salon Kış Kupası Samsun'da Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Salon Kış Kupası, 38 ilden 704 sporcunun katılımıyla Samsun'da başladı. Turnuva 16 Ocak'ta sona erecek.

TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Salon Kış Kupası Samsun'da başladı. 38 ilden 704 sporcunun yarıştığı turnuva 16 Ocak'ta sona erecek.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde başlayan 2026 Salon Kış Kupası'na 38 ilden 108 kulüp, 125 antrenör ve 704 sporcu katıldı. Turnuvanın ilk gününde klasik yay takım eleme atışları yapıldı. 16 Ocak tarihine kadar sürecek olan turnuvada sporcular farklı yaş kategorilerinde yalın yay, makaralı yay ve klasik yay atışları yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular

Banka aracını basıp milyonluk vurgun yaptılar