TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Salon Kış Kupası Samsun'da başladı. 38 ilden 704 sporcunun yarıştığı turnuva 16 Ocak'ta sona erecek.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde başlayan 2026 Salon Kış Kupası'na 38 ilden 108 kulüp, 125 antrenör ve 704 sporcu katıldı. Turnuvanın ilk gününde klasik yay takım eleme atışları yapıldı. 16 Ocak tarihine kadar sürecek olan turnuvada sporcular farklı yaş kategorilerinde yalın yay, makaralı yay ve klasik yay atışları yapacak.