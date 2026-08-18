Kapadokya Rallisi 21-23 Ağustos'ta Nevşehir'de

2026 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı Kapadokya Rallisi, 21-23 Ağustos tarihlerinde Nevşehir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre Başkent Turing Spor Kulübü tarafından düzenlenecek organizasyon, 21 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da Kapadokya Su ve Işık Sahnesi'ndeki start seremonisiyle başlayacak.

Rallinin ilk gününde saat 20.30'da Kapadokya Motorsporları Kompleksi'nde Nevşehir Belediyesi seyirci özel etabı koşulacak.

Mücadele, ikinci gün Otokar, Remed Assistance ve Kapadokya Alan Başkanlığı etaplarının ikişer kez geçilmesiyle devam edecek.

Organizasyon, 23 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.

Kaynak: AA