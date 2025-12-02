Haberler

2026 Okul Sporları Sezonu Basketbol Müsabakaları Sona Erdi

Güncelleme:
2026 okul sporları sezonu genç erkekler ve genç kızlar basketbol müsabakaları, Düzce'de yapılan nefes kesen final karşılaşmaları ile tamamlandı. Düzce Fen Lisesi genç erkeklerde şampiyon olurken, genç kızlarda Atatürk Anadolu Lisesi ilk sırayı aldı.

2026 okul sporları sezonu genç erkekler ve genç kızlar basketbol müsabakaları nefes kesen final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda 17 Kasım-1 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda gençler centilmence mücadele ederek yeteneklerini sergilediler. Genç Erkekler Kategorisi'nde Düzce Fen Lisesi birinci olurken, Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Özel Kültür Anadolu Lisesi üçüncü ve Arsal Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç Kızlar Kategorisi'nde ise şampiyonluk ipini Atatürk Anadolu Lisesi göğüslerken, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikincilik elde etti.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ve Spor Şube Müdürü Hamit Sakal verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
title
