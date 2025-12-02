2026 Okul Sporları Sezonu Basketbol Müsabakaları Sona Erdi

2026 okul sporları sezonu genç erkekler ve genç kızlar basketbol müsabakaları nefes kesen final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda 17 Kasım-1 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda gençler centilmence mücadele ederek yeteneklerini sergilediler. Genç Erkekler Kategorisi'nde Düzce Fen Lisesi birinci olurken, Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Özel Kültür Anadolu Lisesi üçüncü ve Arsal Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç Kızlar Kategorisi'nde ise şampiyonluk ipini Atatürk Anadolu Lisesi göğüslerken, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikincilik elde etti.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ve Spor Şube Müdürü Hamit Sakal verdi. - DÜZCE