Okçuluk Dünya Kupası'nda sezon Meksika'da açılacak

7-12 Nisan tarihleri arasında Puebla'da düzenlenecek olan 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda Türkiye, klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu ile mücadele edecek.

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda 1. ayak yarışmaları, yarın Meksika'da başlayacak.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacak milli sporcular şunlar:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
