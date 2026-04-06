Okçuluk Dünya Kupası'nda sezon Meksika'da açılacak
7-12 Nisan tarihleri arasında Puebla'da düzenlenecek olan 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda Türkiye, klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu ile mücadele edecek.
2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda 1. ayak yarışmaları, yarın Meksika'da başlayacak.
Puebla kentinde 7-12 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 ay-yıldızlı sporcu mücadele edecek.
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacak milli sporcular şunlar:
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı
Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin
Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz