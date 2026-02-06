2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 3 disiplinde müsabakalar yapıldı.

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın yarınki açılış seremonisi öncesi sporcular, curling, buz hokeyi ve snowboard branşlarında mücadele etti.

Sabah seansındaki curling karışık çiftler maçlarında Büyük Britanya Estonya'yı 10-5, İsveç Çekya'yı 7-4, ABD Norveç'i 8-6 ve İtalya Güney Kore'yi 8-4 yendi. Diğer karşılaşmalarda ABD İsviçre'yi 7-4, Kanada Norveç'i 6-3 mağlup etti. Akşam seansında Kanada İtalya'yı 7-2, İsviçre Güney Kore'yi 8-5, Estonya İsveç'i 7-5 ve Büyük Britanya Çekya'yı 8-7'lik skorla geçti.

Kadınlar buz hokeyinde ise İsveç Almanya'yı, İtalya Fransa'yı 4-1, ABD ise Çekya'yı 5-1 mağlup etti.

Ayrıca erkekler snowboard big air eleme müsabakaları gerçekleştirildi.