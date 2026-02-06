Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda curling, buz hokeyi ve snowboard branşlarında yarışmalar yapıldı. Sporcular, sabah ve akşam seanslarında birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 3 disiplinde müsabakalar yapıldı.

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın yarınki açılış seremonisi öncesi sporcular, curling, buz hokeyi ve snowboard branşlarında mücadele etti.

Sabah seansındaki curling karışık çiftler maçlarında Büyük Britanya Estonya'yı 10-5, İsveç Çekya'yı 7-4, ABD Norveç'i 8-6 ve İtalya Güney Kore'yi 8-4 yendi. Diğer karşılaşmalarda ABD İsviçre'yi 7-4, Kanada Norveç'i 6-3 mağlup etti. Akşam seansında Kanada İtalya'yı 7-2, İsviçre Güney Kore'yi 8-5, Estonya İsveç'i 7-5 ve Büyük Britanya Çekya'yı 8-7'lik skorla geçti.

Kadınlar buz hokeyinde ise İsveç Almanya'yı, İtalya Fransa'yı 4-1, ABD ise Çekya'yı 5-1 mağlup etti.

Ayrıca erkekler snowboard big air eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Hazine Bakanı Bessent: İranlı liderler deliler gibi ülke dışına para aktardı

ABD Hazine Bakanı'ndan İran iddiası!
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Fatih Tekke'nin ''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı

''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
ABD Hazine Bakanı Bessent: İranlı liderler deliler gibi ülke dışına para aktardı

ABD Hazine Bakanı'ndan İran iddiası!
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba