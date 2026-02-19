Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kuzey kombine takım sprint kategorisinde Norveç, altın madalyaya ulaştı.

İtalya'daki organizasyonun 13. gününde kuzey kombine takım sprint yarışları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Andreas Skoglund ve Jens Luraas Oftebro'nun yarıştığı Norveç, 41 dakika 18 saniyelik süresiyle altın madalya aldı.

Oftebro'nun üçüncü olimpiyat şampiyonluğunu yaşadığı Milano-Cortina 2026'da Skoglund ise kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde etti.

Ilkka Herola ve Eero Hirvonen'in yer aldığı Finlandiya, 0.5 saniye farkla gümüş, Stefan Rettenegger ve Johannes Lamparter'in mücadele ettiği Avusturya ise 22.3 saniye geride bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

