Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu erkekler takım sprint serbest kategorisinde Norveç, altın madalya elde etti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu erkekler takım sprint serbest kategorisinde Norveç, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 12. gününde kayaklı koşu erkekler takım sprint serbest yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Einar Hedegart ve Johannes Hoesflot Klaebo'nun mücadele ettiği Norveç, 18 dakika 28.98 saniyelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Bu kategoride ABD, 1.37 saniye farkla gümüş, İtalya ise 3.31 saniye geride bronz madalya aldı.

Klaebo rekorunu geliştirdi

Kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan sporcusu ünvanını Milano-Cortina 2026'da ele geçiren Klaebo, kariyerindeki olimpiyat altını sayısını 10'a çıkararak rekoru geliştirdi.

Klaebo, 10+10 kilometre skiatlon, sprint klasik, 10 kilometre serbest, 4x7,5 kilometre bayrak ve takım sprint serbest olmak üzere organizasyondaki 5'inci, kariyerinde 10'uncu olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.

Norveçli sporcu, şu ana kadar Milano-Cortina 2026'da 5 ve PyeongChang 2018'de 3 altın, Pekin 2022'de ise 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere 12 olimpiyat madalyası kazandı.

Kaynak: AA " / " + Mutlu Demirtaştan -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Fenerbahçe'de çifte Asensio müjdesi

Karar verildi! Yıldız isim Fener'in yeni kaptanı olacak
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti