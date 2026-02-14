2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın skeleton erkekler kategorisinde Büyük Britanyalı Matt Weston, altın madalya aldı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 7. gününde skeleton erkekler müsabakaları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Matt Weston, 3 dakika 43.33 saniyelik derecesiyle pist rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. Büyük Britanya'ya oyunlardaki ilk madalyasını kazandıran Weston, kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını da elde etmiş oldu.

Bu kategoride Alman sporcular, podyumu tamamladı. Axel Jungk, 0.88 saniye geride kalarak oyunlarda üst üste ikinci kez gümüş madalya aldı. Pekin 2022'nin şampiyonu Christopher Grotheer ise 1.07 saniye farkla bronz madalyayı boynuna taktı.