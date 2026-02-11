Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda İtalyan Andrea Voetter-Marion Oberhofer ikilisi, kızak çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Organizasyonun 5. gününde gerçekleştirilen yarışmada toplamda 1 dakika 46.284 saniye derecesiyle birinci oldular.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kızak çift kadınlar kategorisinde İtalyan Andrea Voetter-Marion Oberhofer ikilisi, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 5. gününde kızak çift kadınlar müsabakaları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Voetter-Oberhofer çifti, 1 dakika 46.284 saniyelik dereceleriyle altın madalya kazandı.

Olimpiyatlara ilk kez dahil edilen kategoride Alman Dajana Eitberger-Magdalena Matschina ikilisi, 0.12 saniye geride gümüş ve Avusturyalı Selina Egle-Lara Michaela Kipp çifti, 0.259 saniye farkla bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Haberler.com
