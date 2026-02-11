2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda İtalyan Andrea Voetter-Marion Oberhofer ikilisi, kızak çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Organizasyonun 5. gününde gerçekleştirilen yarışmada toplamda 1 dakika 46.284 saniye derecesiyle birinci oldular.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun 5. gününde kızak çift kadınlar müsabakaları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.
Voetter-Oberhofer çifti, 1 dakika 46.284 saniyelik dereceleriyle altın madalya kazandı.
Olimpiyatlara ilk kez dahil edilen kategoride Alman Dajana Eitberger-Magdalena Matschina ikilisi, 0.12 saniye geride gümüş ve Avusturyalı Selina Egle-Lara Michaela Kipp çifti, 0.259 saniye farkla bronz madalya aldı.