2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon kadınlar 10 kilometre takip yarışında İtalyan sporcu Lisa Vittozzi, 30 dakika 11.8 saniyelik derecesiyle altın madalyayı kazanarak ülkesi için tarihi bir başarı elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 9. gününde biatlon kadınlar 10 kilometre takip yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Lisa Vittozzi, 30 dakika 11.8 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandı.

Vittozzi, İtalya'nın biatlon branşındaki ilk olimpiyat şampiyonu oldu.

Norveçli Maren Kirkeeide, 28.8 saniye geride gümüş, Fin Suvi Minkkinen ise 34.3 saniye farkla bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
