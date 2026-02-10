Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın üçüncü gününde alp disiplini, serbest stil kayak, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateni branşlarında madalya mücadeleleri gerçekleştirildi. İsviçre ve Hollanda, birden fazla altın madalya kazanarak öne çıktı.

Alp disiplini erkekler takım kombinede Franjo von Allmen ve Tanguy Nef'in yer aldığı İsviçre, 2.44.04'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Alp disiplini erkekler iniş kategorisinde de birinci olan Franjo von Allmen, üç günde ikinci olimpiyat altın madalyasını boynuna taktı. Bu disiplinde Avusturya ile diğer İsviçre takımı gümüş madalyaya ortak oldu.

İsviçreli Mathilde Gremaud, serbest stil kayak kadınlar slopestyle kategorisinde 86,96 puanla üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını elde etti. Çinli Eileen Gu gümüş, Kanadalı Megan Oldham ise bronz madalyaya ulaştı.

Sürat pateni kadınlar bin metrede Hollandalı Jutta Leerdam, bir dakika 12.31 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Bu kategoride Hollandalı Femke Kok gümüş, Japon Miho Takagi bronz madalya aldı.

Kayakla atlama erkekler normal tepede altın madalya, 274,1 puana ulaşan Alman Philipp Raimund'un oldu. Polonyalı Kacper Tomasiak'ın gümüş madalya aldığı müsabakada, Japon Ren Nikaido ve İsviçreli Gregor Deschwanden bronz madalyayı paylaştı.

Snowboard kadınlar big air kategorisinde ise Japon Kokomo Murase, 179 puanla altın madalya aldı. Yeni Zelandalı Zoi Sadowski Synnott gümüş, Güney Koreli Yu Seung-eun ise bronz madalyayı boynuna taktı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
