2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni kadınlar toplu çıkış finalinde Hollandalı Marijke Groenewoud, kariyerinin ilk altın madalyasını kazandı. Kanadalı Ivanie Blondin gümüş, ABD'li Mia Manganello ise bronz madalya aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni kadınlar toplu çıkış kategorisinde Hollandalı Marijke Groenewoud, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 15. gününde sürat pateni kadınlar toplu çıkış finali, Milano Sürat Pateni Stadı'nda gerçekleştirildi.

Bitiş çizgisini önde geçen Marijke Groenewoud, kariyerinin ilk altın madalyasını kazandı.

Bu kategoride Kanadalı Ivanie Blondin gümüş, ABD'li Mia Manganello ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
