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Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), 2026 yılında düzenlenecek Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Türkiye, organizasyona Azerbaycan, Çekya ve İsveç ile birlikte ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu dev organizasyona son şampiyon apoletiyle katılacak.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bir grup etabı, 8'li finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları da Türkiye'de oynanacak. Türkiye, daha önce 1967, 2003 ve 2019 yıllarında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı.

"AVRUPA VOLEYBOLUNUN KALBİNDE YER ALMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ev sahipliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "2019'da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, ev sahibi olarak bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın tutkulu desteğiyle kendi topraklarımızda başarımızı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Voleybol Şampiyonası'na şimdiye kadar katılmayı garantileyen ülkeler şöyle;

  • Türkiye (Ev Sahibi)
  • Azerbaycan (Ev Sahibi)
  • İsveç (Ev Sahibi)
  • Çekya (Ev Sahibi)
  • Sırbistan (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)
  • Hollanda (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)
  • İtalya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)
  • Polonya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)
  • Fransa (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)
  • Bulgaristan (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)
  • Ukrayna (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)
  • Slovakya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak diğer 12 takım ise 2025 yılında oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin ardından belli olacak.

Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Haberler.com / Kaan Güler - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Gereksiz sporun gereksiz şampiyonası..Et ve Et ürünleri fuarı yapıp öyle çağırın bunları..

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